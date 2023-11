FC Barcelone : la réponse piquante de Piqué à Shakira

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cela fait plus d'un an que Shakira et Gerard Piqué sont séparés. Depuis, la Colombienne multiplie les scuds à l'attention de son ancien conjoint, accusé d'avoir été infidèle. Elle a par exemple méchamment taclé sa nouvelle compagne, Clara Chia, via une comparaison automobile dans une de ses chansons. On n'avait jusqu'alors jamais entendu l'ancien défenseur du FC Barcelone sur ce sujet. Mais il est sorti du silence ce mercredi lors d'une interview à la radio RAC1.

"Les gens ne savent pas 10% de ce que j'ai vécu"

"Tout s'est mal passé pour moi. Mais ça va mieux. Je fais tout le temps ce que je pense être le mieux pour moi et mon entourage. C'est important de savoir ce qui se dit mais de ne pas y donner trop d'importance. Et également de ne pas rester sur ce qui s'est passé. J'en suis arrivé au point où les rumeurs me concernant sont invisibles. Elles cherchent à t'affecter, à te faire du mal et quand elles voient qu'elles n'y parviennent pas... SI j'avais accordé de l'importance à ce que des gens qui ne me connaissent pas disaient sur moi l'année la plus difficile de ma vie, je me serais jeté du septième étage. Les gens ne savent pas 10% de ce que j'ai vécu. C'est privé. Peu de personnes savent comment je suis, le reste fait partie du cirque."

