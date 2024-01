FC Barcelone : la tuile pour João Félix

Nouveau coup dur pour le FC Barcelone. Le club catalan annonce que l’attaquant portugais João Félix (24 ans) s’est blessé à l’entraînement ce mardi matin. Et le joueur prêté par l’Atlético de Madrid pourrait bien être éloigné des terrains pour plusieurs semaines...

"Lors de l’entraînement de ce matin, João Félix s’est foulé le ligament latéral externe de la cheville droite. Il est indisponible et son retour à la compétition dépendra de l'évolution de sa blessure", indique le Barça. Joao Felix va donc rater le match de demain contre Osasuna lors de la 20e journée de Liga. Et sans doute les rendez-vous suivants.

MEDICAL NEWS ❗️



In training on Tuesday morning the first team player João Félix sprained a ligament in his right ankle. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/9S8KYDSQLK