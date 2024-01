FC Barcelone : le Barça s'impose face à Osasuna et affrontera le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a assuré l'essentiel. Et à défaut d'être brillant, une fois encore, a battu la formation d'Osasuna en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne sur le score de 2-0. Les joueurs de Xavi rejoignent ainsi le Real Madrid en finale pour un affrontement entre les deux plus grands clubs espagnols.

Le Barça n'avait pourtant pas montré son meilleur visage au cours des 45 premières minutes. De la possession, certes, mais trois occasions, seulement, avec notamment une volée du droit de Christensen (6e), sur un corner de Gündogan, et une frappe de Lewandowski (14e) sur laquelle Herrera, le gardien d'Osasuna, se couchait parfaitement. Mais c'était bien Osasuna qui s'était crée la situation la plus dangereuse, à la 40e minute, lorsque le gardien du Barça, Pena, se jetait dans les pieds de Budimir, face à lui dans la surface de réparation, et lui subtilisait le ballon alors qu'il s'apprêtait à frapper.

Lewandowski, encore et toujours

Au retour du vestiaire, le Barça ouvrait le score par l'inévitable Robert Lewandowski. A la 59e minute, sur une passe en profondeur de Gündogan, le Polonais adressait une frappe sèche qui terminait sa course dans le petit filet d'Herrera (1-0). Sa dixième réalisation cette saison. Dix minutes plus tard, bien servi par De Jong, Joao Felix faisait une fois encore briller le gardien d'Osasuna qui devait se détendre pour éviter le break. Felix et Lewandowski qui, à la 77e minute, ne parvenaient pas, trop courts, à récupérer un centre parfait de Jules Koundé et offrir une fin de match dénuée de stress à leurs partenaires.

Le club catalan tenait bon et s'offrait enfin le but du break à la 93e minute par l'intermédiaire de Yamal, sur une frappe du pied gauche et après un service parfait de Joao Felix. On retrouvera donc un Clasico face au Real Madrid, dimanche à 20 heures, pour l'obtention du premier trophée de la saison en Espagne.

