FC Barcelone : le club blanchi dans le scandale Negreira ?

Alors que le scandale arbitral du match Real Madrid-Alméria (3-2) dimanche bat son plein, une bonne nouvelle est tombée ce mercredi en faveur du FC Barcelone. Plusieurs médias, dont Sport, relayent l'information selon laquelle la justice espagnole n'a trouvé aucune preuve de corruption d'arbitres de la part du club catalan. Elle a épluché les comptes du club depuis deux décennies et aucun mouvement suspect n'a été identifié.

Il n'y a pas eu corruption d'arbitres

L'affaire Negreira commence à prendre une bonne tournure pour le FC Barcelone, qui risquait une radiation et la perte de tous ses titres si la corruption était avérée. Pour autant, le club catalan n'est pas totalement sorti d'affaire car le simple fait d'avoir payé le responsable des arbitres est répréhensible. Mais au moins, il a la certitude aujourd'hui qu'il ne risque pas la peine maximale. Et que ses adversaires, dont le Real Madrid, ne pourront plus l'accuser d'avoir acheté les arbitres...

