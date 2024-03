FC Barcelone : le montant ahurissant refusé par Laporta au mercato hivernal

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Non, le FC Barcelone n'est pas décidé à tout sacrifier pour résoudre ses problèmes économiques. Voilà pourquoi, que ce soit avec Xavi, depuis des mois, ou pour le prochain technicien, une équipe compétitive sera toujours en place.

Dans son édition du jour, le quotidien Mundo Deportivo a montré à quel point la direction du club tenait à ses meilleurs éléments. Et donc aux résultats sportifs. Ainsi, l'hiver dernier, le Barça aurait refusé de céder Ronald Araujo au Bayern Munich malgré une première proposition de 70 millions d'euros avec 20 millions supplémentaires en variables. Et dans un second temps, une autre proposition de 80 millions fixes et 15 millions en variables.

Au regard des finances du club catalan, on mesure d'autant plus l'effort. Pour information, le Barça s'attache désormais à prolonger son défenseur uruguayen, actuellement sous contrat jusqu'en 2026. Et là-encore, on imagine qu'il faudra faire un effort...

