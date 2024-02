FC Barcelone : le procès de Dani Alves s’ouvre lundi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce lundi matin (9 heures), au tribunal de Barcelone, va débuter le procès pour agression sexuelle de Dani Alves. En prison depuis janvier 2023 suite à la plainte d’une jeune femme de 23 ans, le Brésilien de 40 ans – qui encoure jusqu’à neuf ans d’emprisonnement – va devoir se défendre des accusations de viol qu’il aurait commis dans une discothèque de Barcelone le 30 décembre 2022.

Dans cette sordide affaire, l’ancien joueur du PSG et du Barça peut compter sur le soutien de son clan et notamment de sa mère Lucia Alves, laquelle n’a pas hésité à violer à son tour le secret de l’instruction pour défendre son fils et tenter de retourner l’accusation contre la victime…

La mère de Dani Alves ne sera pas poursuivie pour révélations de secrets

En effet, il y a un mois de ça, la mère de Dani Alves a partagé sur une vidéo de la victime en train de danser dans une autre soirée, expliquant qu’il s’agissait d’une femme habituée de la vie nocturne et laissant entendre que son fils était tombé dans un piège. Des vidéos qui ont depuis été retirées à l’approche du procès alors que la plaignante avait appuyé devant la justice sa volonté de rester anonyme dans cette affaire.

D’après la presse ibérique, Lucia Alves ne sera pas poursuivie par le ministère public pour « délit de révélation de secrets » et « atteinte à l’intégrité morale de la victime ». Elle risquait entre un et quatre ans d’emprisonnement …

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life