FC Barcelone : le verdict est tombé pour Gavi, il est terrible !

La Roja a glané un 9e succès de rang face à la Géorgie hier (3-1) mais a perdu sa plaque tournante. Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, Gavi s’est gravement blessé au genou droit. Selon la Fédération espagnole, le milieu du FC Barcelone s’est déchiré le ligament croisé.

Gavi est déjà à Barcelone

D’après L’Équipe, le joueur de 19 ans pourrait être absent de 6 à 8 mois et ne devrait vraisemblablement pas rejouer cette saison et manquer l’Euro en Allemagne (14 juin- 14 juillet). Il s’agit d’un immense coup dur pour la Roja et Barcelone, où l’intétessé est rentré directement faire constater sa blessure après la rencontre.

‼️ BREAKING : Gavi s’est déchiré les ligaments croisés. Absence de 6 à 8 mois, fin de saison. @diarioas 🚨 pic.twitter.com/GeB8NCTfrm — French FCB (@FrenchFCB) November 19, 2023

