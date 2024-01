FC Barcelone : le verdict est tombé pour Joao Cancelo

Le FC Barcelone vient de communiquer sur l'état de santé de Joao Cancelo. Touché au bout de dix minutes hier à Las Palmas (2-1), le latéral droit portugais semblait souffrir de la cheville. En réalité, il a une entorse au genou droit. Comme c'est désormais l'habitude, le club catalan n'a pas fixé de durée pour son indisponibilité, celle-ci dépendant de sa récupération. Mais le joueur prêté par Manchester City devrait être out pour trois semaines-un mois. Un coup pour les Blaugranas...

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have revealed that first team player João Cancelo has a left MCL strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/r5tMSgGhl2