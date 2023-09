FC Barcelone : le verdict est tombé pour Raphinha, qui vise le Real Madrid

On jouait la 37e minute de Barcelone-Séville (1-0) hier soir quand, alerté dans la surface andalouse, Raphinha a tenté une frappe croisée. Il s'est tout de suite écroulé et s'est tenu l'arrière de la cuisse droite. Incapable de reprendre le jeu, il a été remplacé par Fermin. On voyait sur son visage que l'affaire était sérieuse. Et effectivement, les examens effectués aujourd'hui ont révélé une lésion du biceps fémoral de la jambe droite.

Cela implique trois à quatre semaines de repos. Il va donc manquer les déplacements à Porto et Grenade la semaine prochaine. Ensuite, ce sera la trêve internationale, pour laquelle il est bien évidemment forfait. Il devrait également être trop juste pour la réception de l'Athletic Bilbao le 22. Son objectif, c'est le Clasico face au Real Madrid à Montjuic le 28 octobre. Si sa récupération est bonne - et elle l'a toujours été depuis le début de sa carrière -, il devrait pouvoir figurer dans le groupe de Xavi pour cette affiche planétaire.

LATEST NEWS | Tests carried out have revealed that Raphinha has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Mian1hHhv5