FC Barcelone : les 3 péchés capitaux des Blaugranas, battus par Gérone

Le Barça a pris un gros coup sur la tête ce soir en s'inclinant à domicile face à Gérone (2-4). Parce qu'il laisse filer son voisin en tête de la Liga avec sept points d'avance. Et parce que son rival s'est montré supérieur dans le jeu, ce qui est peut-être le plus vexant. Les lacunes blaugranas ont été très nombreuses. Trois ont coûté très cher et la faute en incombe à Xavi.

Koundé à droite, ça ne va pas

Le Français n'aime pas jouer dans le couloir. Il ne cesse de le dire. Depuis la saison passée, quand Xavi a besoin de décaler l'un de ses centraux à droite, c'est Araujo qui s'y colle. Mais ce soir, l'Uruguayen est resté dans l'axe et Koundé a pris un bouillon mémorable. Il serait temps que l'entraîneur barcelonais arrête avec le bricolage en défense. La charnière Koundé-Araujo est la plus solide. Cancelo est plus à l'aise à droite, sur son pied fort. A gauche, il doit relancer Baldé ou mettre Christensen. Le rafistolage a montré ses limites ce soir dans un match très important... Car si Gérone avait gagné 5-2 ou 6-2, il n'y aurait rien eu à dire !

Raphinha, ce n'est plus possible

Un milieu sans sentinelle, ce n'est pas possible dans les gros matches

Cela fait plusieurs matches que Xavi aligne le trio Pedri-De Jong-Gündogan. Techniquement, c'est le top. Mais quand il s'agit d'aller au combat ou quand l'adversaire est en surnombre, ça ne va plus. Du tout. Ce soir, il a manqué la science du jeu de Busquets ou son art de faire des fautes dans le rond central pour casser les actions adverses. La hargne de Gavi a également fait défaut.

Ce soir, le Brésilien a tout raté. Il l'a jouée perso quand il aurait fallu passer le ballon, il l'a donné quand il aurait dû y aller seul. Une catastrophe. Depuis son arrivée il y a un an et demi, son rendement est très loin du niveau escompté à Barcelone. Les Blaugranas aimeraient sans débarrasser mais lui vit son rêve donc il n'acceptera jamais. A moins que Xavi ne le laisse sur le banc. Parce qu'avec ce qu'il montre, il ne mérite clairement pas de débuter les rencontres...

