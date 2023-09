FC Barcelone : les Blaugrana punissent sévèrement le Betis Séville !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Barça sans pitié. À l’occasion de la 5e journée de Liga, le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 4 à 0 face au Betis Séville. C’est João Félix (25’) qui a ouvert le score et a marqué son premier but sous le maillot catalan. Robert Lewandowski (32’) a marqué le 2e but des Catalans et Ferran Torres (62’) le 3e des Barcelonais. Raphinha (66’) a ensuite alourdi le score avant que João Cancelo (81’) ne punisse un peu plus les Sévillans.

Le Barça provisoirement leader

En attendant le match du Real Madrid et de Gérone ce dimanche, le Barça est devenu le leader du championnat espagnol grâce à son succès face au Betis Séville. Les hommes de Xavi continuent de mettre la pression sur les Madrilènes avant de débuter la Ligue des Champions la semaine prochaine face aux Belges d’Antwerp…

Podcast Men's Up Life