FC Barcelone : les Blaugrana se sont faits une promesse folle !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les journalistes d'El Chiringuito ont appris ce que les joueurs du FC Barcelone, réunis lundi midi chez Robert Lewandowski, se sont dit. Et franchement, c'est à se demander s'ils ont conscience de la situation ! Car s'il y a eu des messages traditionnels dans ce genre de circonstances comme "La saison n'est pas terminée" ou "Il faut donner plus", les Blaugranas se sont également dits qu'ils pouvaient encore remporter un trophée, et pas n'importe lequel...

Ils pensent pouvoir remporter la Champions League...

Selon Javi Miguel, ils pensent encore pouvoir remporter la Champions League ! Et là, soit ils ont versé dans la méthode Coué, soit ils se mentent à eux-mêmes. Car leur niveau de jeu depuis le début de saison n'est pas digne d'un futur vainqueur de la C1. En outre, ils ont joué deux matches contre le Real Madrid (match aller de Liga et Supercoupe d'Espagne), se sont inclinés deux fois et ont encaissé six buts. Leur défense, qui a cédé à neuf reprises en deux rencontres la semaine passée (2-4 à Bilbao, 3-5 contre Villarreal) est au plus mal. Et elle n'a pas croisé la route d'adversaires comme Manchester City, l'Inter Milan ou le Bayern Munich. Bref, les Barcelonais semblent vraiment déconnectés de la réalité !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

1⃣ "La temporada NO se ha PERDIDO".



2⃣ "Deben dar un PASO ADELANTE".



3⃣ "Es posible GANAR la CHAMPIONS".



👀 Las claves de la conjura del Barça tras el anuncio de Xavi, por @fansjavimiguel en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/H97969Pr5o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 30, 2024

Podcast Men's Up Life