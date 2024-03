FC Barcelone : les durées d'indisponibilités de Pedri et de Jong sont connues !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sortis sur blessure ce dimanche lors du match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone (0-0), Frenkie de Jong et Pedri souffrent respectivement d'une entorse du ligament externe de la cheville droite et d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite, comme l'a annoncé ce lundi le club catalan sur ses réseaux sociaux.

De Jong et Pedri manqueront Naples

Concernant leur durée d'indisponibilité, le journaliste espagnol, Javi Miguel, croit savoir qu'elle serait de quatre semaines pour le Néerlandais et entre cinq et semaines pour l'Espagnol. Les deux joueurs devraient donc manquer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, qui aura lieu le 12 mars prochain.

Pedri y Frenkie, descartados para Nápoles https://t.co/uVUI3TlS36 a través de @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) March 4, 2024

