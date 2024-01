FC Barcelone : Lewandowski a réuni les joueurs sans Xavi !

Le FC Barcelone sort d'une semaine catastrophique. Mercredi dernier, le club catalan s'est fait sortir de la Coupe du Roi, après une farouche bataille à Bilbao (2-4 a.p.). C'était le dernier titre à la portée des Blaugranas. Samedi soir, Villarreal, qui n'était pourtant pas au mieux, est venu humilier l'équipe de Xavi (5-3), entraînant l'annonce par ce dernier de son départ à la fin de la saison. Voilà le FCB plongé dans une nouvelle crise institutionnelle, lui qui avait retrouvé un peu de stabilité depuis deux ans.

Conscient qu'il s'agit d'un véritable tournant dans la saison, et surtout qu'il ne faut rien lâcher maintenant, Robert Lewandowski a décidé d'inviter ses partenaires à déjeuner chez lui ce lundi. Le staff technique et les dirigeants n'étaient pas conviés. L'expérimenté attaquant polonais (35 ans) espère que cette réunion permettra aux Blaugranas de repartir de l'avant, dès mercredi soir en match en retard contre l'Osasuna Pampelune.

Avant ça, RAC1 nous apprend que "Lewy" - que l'on dit pourtant en froid avec Xavi - avait également appelé son entraîneur pour tenter de le convaincre de rester. Un vrai comportement de leader de A à Z.

