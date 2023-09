FC Barcelone : Lewandowski fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Courtisé par l’Arabie Saoudite cet été, Robert Lewandowski (35 ans) a fait le choix de rester au FC Barcelone pour encore au moins une saison. Sous contrat jusqu’en juin 2026 en Catalogne, le Polonais reconsidèrera son avenir en club dans un an mais, en attendant, l’intéressé est heureux au Barça.

Lewandowski songe à raccrocher la sélection !

Pour ce qui est de la sélection, Robert Lewandowski n’a pas encore tranché. Dans le média de son pays Meczyki, l’ancien attaquant du Bayern Munich a laissé entendre qu’il songeait de plus en plus à la retraite internationale et que celle-ci pourrait être annoncée dans le courant de la saison.

« Je déciderais avant l’Euro 2024 si je finis ma carrière avec l’équipe nationale de Pologne », a glissé le goleador du Barça, qui entend avancer l’esprit serein vers l’Euro allemand… Si la Pologne, pour l’instant 4ème sur 5 de son groupe se qualifie bien sûr !

🚨🎙️| Robert Lewandowski: "I will decide before EURO 2024 if I finish my career at Polish National Team." [@Meczykipl] #fcblive 🇵🇱

