FC Barcelone : Lewandowski se lâche après le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

4-1 : le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne et la pilule est dure à avaler pour les supporters catalans. Comme pour tout le club blaugrana. Robert Lewandowski a tenu à faire part de sa frustration sur ses réseaux, lui qui a sauvé l'honneur d'une jolie reprise de volée. Et son message est clair, limpide.

Il s'est excusé auprès des supporters

"Ce n'est pas un résultat acceptable, a-t-il posté sur Instagram. Mes excuses les plus sincères à tous les supporters". Un mea culpa sous forme de "plus jamais ça". Critiqué, le Polonais reste sur deux buts lors des deux matches de Supercoupe disputés en Arabie Saoudite. Et donc sur ce message qui prouve son attachement et sa détermination à redonner des couleurs au Barça.

Podcast Men's Up Life