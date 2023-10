FC Barcelone : Messi met une grosse clim' à un retour

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Hier soir, le journaliste espagnol Gerard Romero a assuré qu'en marge de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et Lionel Messi avaient brisé la glace pour convenir d'un futur hommage du club catalan à son ancien joueur. Il était question d'un match amical organisé une fois que le Camp Nou serait terminé. Sauf que cette discussion n'a jamais eu lieu. Sur les réseaux sociaux, Messi s'est adressé à Romero en écrivant : "Tu mens... encore une fois", le tout accompagné d'un émoji avec un nez de Pinocchio.

Les Messi n'ont toujours pas pardonné à Laporta

Dans la foulée, Gerard Romeo a présenté ses excuses, assurant avoir été dupé : "Un millier d'excuses à tous et un millier de plus. J'ai une fois de plus été trompé par une information en lien avec Leo. Je n'apprends pas, je suis désolé. J'ai vraiment merdé. J'accepte tout ce que vous me direz aujourd'hui et je promets de travailler pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus". La mauvaise nouvelle dans l'histoire n'est pas tant que Romero se soit fait avoir mais que le clan Messi n'a toujours pas pardonné à Laporta la non-prolongation de 2021 et ne risque donc pas de remettre les pieds au FC Barcelone...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.



Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q — Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2023

Podcast Men's Up Life