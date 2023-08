FC Barcelone - Mercato : Alemany s'en va (encore), grosses tensions en interne ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est reparti pour un tour ! Deux mois après avoir annoncé son départ du FC Barcelone afin de signer avec l'Aston Villa d'Unai Emery, Mateu Alemany a de nouveau fait savoir qu'il aller quitter la Catalogne. La première fois, Joan Laporta avait réussi à le convaincre de rester et de mettre un mouchoir sur leurs divergences d'opinion. Mais cette fois, le directeur du football est bien décidé à aller voir ailleurs. Et le FCB a accédé à sa demande puisqu'il a prévu de promouvoir Deco à sa place.

Alemany était rarement d'accord avec Laporta

Ce départ d'Alemany est sans doute la preuve de grosses tensions en interne. Le dirigeant était rarement d'accord avec Joan Laporta et son goût un peu trop prononcé pour les grands noms. Alemany militait par exemple pour vendre Lionel Messi dès 2020 (même si c'était Josep Maria Bartomeu le président à l'époque), à un an de la fin de son contrat, pour récupérer une belle indemnité et s'éviter le traumatisme de son départ libre un an plus tard. Plus globalement, il lorgnait des joueurs talentueux mais dont le salaire cadrait mieux avec les finances dans le rouge du club. Alors que Laporta, lui, aurait bien fait revenir Neymar cet été... Ce départ est le signe que tout n'est pas rose au sein de la maison blaugrana !

¿Por qué se va Mateu Alemany? Es la pregunta que se hacen todos. Y la respuesta es muy sencilla https://t.co/JTjbYqWRqp Lo cuenta @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) August 16, 2023

