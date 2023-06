FC Barcelone : Piqué a fait la pire crasse possible à Shakira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Shakira est séparée de Gerard Piqué mais ne manque jamais une occasion de parler de l’ancien défenseur du FC Barcelone. Le plus souvent, en mal. C’est ainsi qu’on a récemment appris dans une interview sulfureuse au journal People que le grand ami de Lionel Messi l’avait trompée et trahie pendant que son propre père était hospitalisé.

Shakira trompée pendant l'hospitalisation de son père

« Il est venu à Barcelone pour me consoler après que j’ai été rongée par la tristesse, à cause de ma séparation. Alors qu’il était à la première communion de Milan, il a été gravement blessé dans un accident. Tout s’est passé d’un coup. Mon foyer s’effondrait. J’apprenais par la presse que j’avais été trahie pendant que mon père était en soins intensifs, a-t-elle soufflé. L’homme que j’ai le plus aimé dans ma vie, mon père, me quittait quand j’avais le plus besoin de lui. Je ne pouvais pas lui parler, ni à mon meilleur ami pour obtenir les précieux conseils dont j’avais tant besoin. »

Hicimos una película 🎥🧜‍♀️ @ManuelTurizoMTZ “COPA VACIA” llega este 29 DE JUNIO 8:00 PM EST https://t.co/mN5SzF9WeJ pic.twitter.com/ywqocpuF3u — Shakira (@shakira) June 19, 2023

Pour résumer Séparée de Gerard Piqué depuis plusieurs mois maintenant, Shakira coule des jours heureux du côté de Miami en Floride. La chanteuse colombienne est revenue sur un épisode douloureux de sa vie, l'hospitalisation de son père.

Bastien Aubert

Rédacteur