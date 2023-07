FC Barcelone, PSG : la date de la présentation de Messi à Miami officialisée

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Actuellement en vacances, Lionel Messi est attendu à Miami le 16 juillet. C'est en effet dans deux dimanches que l'Inter compte présenter son immense star, arrachée au FC Barcelone et à l'Arabie Saoudite au terme de plusieurs années de drague intensive. Pour l'occasion, le club floridien, bon dernier de la Conférence Est, compte mettre les petits plats dans les grands. Non seulement l'Argentin sera présenté mais également son ami Sergio Busquets ainsi que le nouvel entraîneur, Tata Martino. L'un des propriétaires de l'Inter, David Beckham, est évidemment attendu.

Des débuts officiels cinq jours après sa présentation ?

Le communiqué de presse du club annonce "des divertissements, des discours et plus encore" mais point de football pour La Pulga. C'est cinq jours plus tard, le 21, que Messi pourrait faire ses débuts sous le maillot de l'Inter Miami, face aux Mexicains de Cruz Azul, en Leagues Cup, une compétition faisant s'affronter des équipes d'Amérique du Nord.

🇺🇸 El Inter Miami confirma la fecha de presentación de Messi y Busquets: 16 de julio https://t.co/UVul1x8l7o — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 8, 2023

