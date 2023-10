FC Barcelone, PSG : Neymar dérape encore et fait un caprice de diva

Pop-corn gate, suite et sans doute pas fin. A la fin de Brésil-Venezuela (1-1), dans la nuit de jeudi à vendredi, un supporter auriverde a jeté un sac de pop-corn sur la tête de Neymar. Celui-ci n'a évidemment pas apprécié, ce qu'il a fait savoir dans les médias. Il s'en est ensuite pris à un journaliste brésilien, qui estimait qu'il fallait plutôt faire ses besoins sur les joueurs, vu leur prestation. Le nouvel épisode du jour est présenté par José Carlos Araujo, qui travaille pour le média Super Radio Tupi.

Selon lui, Neymar aurait violemment pris à partie le président de la Fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, lui reprochant d'avoir fait jouer le match contre le Venezuela à Cuiaba. Le ton serait suffisamment monté pour que l'ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG traite le dirigeant de "fils de p..." ! Mais ce n'est pas tout : Neymar aurait fait un caprice de diva en menaçant de ne pas jouer le prochain match contre l'Uruguay, mardi...

🚨 NEYMAR XINGOU O PRESIDENTE DA CBF NA ARENA PANTANAL 🚨



O atacante Neymar ficou furioso após ser acertado por um saco de pipoca na saída de campo depois do empate do Brasil com a Venezuela, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. pic.twitter.com/ZOg9hEWRvY