FC Barcelone : qualifié, le Barça assure l'essentiel contre Salamanque

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quelques minutes, sans doute, les supporters du FC Barcelone ont redouté le potentiel cauchemar. Celui d'une élimination en 8e de finale de la Coupe du Roi face à une formation de 3e division, l'Unionistas de Salamanque. Tous les ingrédients étaient alors réunis, en fin de première période, avec un Barça détenteur du ballon, 73% de possession, peu d'occasions franches et un but des locaux marqué à la 31e minute par Varo Gomez d'une superbe reprise de volée qui crucifiait, sous sa barre, Inaki Pena.

Pena évite le break

Heureusement pour les supporters catalans, le gardien du Barça évitait le but du break à la 43e minute avec une frappe détournée de Rastrojo. Sur le corner d'Unionistas, le ballon était dégagé par la défense du Barça et arrivait dans les pieds de Ferran Torres qui se présentait seul face au gardien de Salamanque, Ivan Martinez, et égalisait d'une frappe au ras du poteau (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, toujours aussi peu inspiré, le Barça voyait arriver dans ses rangs Pedri, Lewandowski et Gündogan que Xavi se décidait à faire enfin entrer en jeu. Mais c'est un défenseur, et Français de surcroît qui donnait l'avantage aux Catalans.

Les défenseurs font la différence

En effet, à la 69e minute, Jules Koundé adressait une frappe sèche dans le petit filet qui trompait Martinez (1-2, 69e). Quatre minutes plus tard, Alejandro Baldé, le latéral gauche du Barça, y allait également de son exploit personnel au travers d'une chevauchée en solitaire et d'une jolie frappe puissante du pied gauche qui terminait sa course sous la transversale du gardien de Salamanque (1-3, 73e). Les joueurs de Xavi sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. L'essentiel.

Podcast Men's Up Life