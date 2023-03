FC Barcelone-Real Madrid (2-1) : le Barça bat des records, Ancelotti est un chat noir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le constat est simple. Et même assez clair pour l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti qui, en dépit des titres et des honneurs, notamment en Ligue des Champions, rencontre souvent les pires difficultés face au FC Barcelone. Hier soir, au Camp Nou, l'Italien a ainsi enregistré sa 5e défaite en 8 confrontations en Liga contre les Catalans. Le Barça, qui n'avait plus battu les Madrilènes depuis 2018 à domicile, a par ailleurs signé son 100e succès face à l'ennemi héréditaire.

Il a même remporté les 3 derniers Clasicos en compétition officielle. Et ça, il ne l'avait pas depuis plus de dix ans.