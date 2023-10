FC Barcelone - Real Madrid : Gündogan visait 2 coéquipiers, un coup de gueule porte-bonheur ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le coup de gueule d'Ilkay Gündogan samedi, après la défaite face au Real Madrid (1-2), a fait beaucoup parler. Le milieu allemand, qui avait ouvert le score, a regretté de ne pas voir le vestiaire plus abattu que ça après ce revers en mondovision. Il a également expliqué qu'il n'était pas venu à Barcelone pour perdre ce genre de rencontres. Un message fort, de leader, ayant entraîné une réunion de crise dès dimanche pour crever l'abcès. Selon El Chiringuito, Gündogan visait particulièrement deux jeunes partenaires dont le nom n'a pas filtré. Suite à l'explication de dimanche, tout serait rentré dans l'ordre.

En janvier, il avait déjà râlé avant le triplé historique de City

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo rappelle que l'Allemand est un habitué de ce genre de sorties médiatiques. Et que souvent, elles portent bonheur ! En début d'année, après l'élimination de Manchester City de la League Cup face à Southampton, il avait déclaré : "Quand on joue avec si peu d'envie, c'est normal de perdre. C'est un bon rappel pour la suite". La suite, ça a été un triplé historique avec les Citizens. En 2019, il avait également poussé une gueulante dans le sprint final suite à un faux pas contre Tottenham. City s'était alors arraché pour décroché le titre de champion au nez et à la barbe de Liverpool. De bon augure pour le Barça cette saison ?

