FC Barcelone – Real Madrid : la colère de Gündogan a provoqué une réunion au sommet tendue au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Remonté à l’issue du Clasico perdu face au Real Madrid (1-2), Ilkay Gündogan a eu des mots très forts à l’égard du vestiaire du FC Barcelone : « Je viens du vestiaire et évidemment les gens sont déçus après un match aussi important, si crucial, et un résultat si inutile. J'aimerais voir plus de colère, plus de déception. C'est une partie du problème », a notamment déploré l’Allemand, qui n’a pas quitté Manchester City pour vivre de telles désillusions.

Xavi s'est réuni avec Laporta après le Clasico

Si ce genre de coup de gueule public peut créer quelques tensions dans un vestiaire, Mundo Deportivo assure qu’au sein du staff de Xavi et dans la direction sportive du club, les mots de Gündogan n’ont pas été mal perçus… Bien au contraire. Au sein de l’Etat-major blaugrana, on estime que l’ancien Citizen a délivré « le bon message ».

« Dans le domaine sportif, les paroles du milieu de terrain allemand, ancien capitaine de Manchester City, champion d'Europe, sont également validées car on les comprend comme quelque chose de normal pour un joueur gagnant qui a quitté une équipe très puissante pour aider le FC Barcelone à retrouver l'élite européenne », écrit le quotidien catalan. Dans l'émission El Chiringuito, José Alvarez ajoute : "Xavi s'est réuni une heure avec Laporta après le Clasico. Ce fut une discussion assez sérieuse."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life