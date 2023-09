FC Barcelone : Shakira a une raison à 6,6 M€ d'en vouloir à Piqué !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On le sait, c'est la guerre entre Shakira et Gerard Piqué, depuis que la chanteuse a appris que l'ancien défenseur central du FC Barcelone l'a trompée. La Colombienne l'a quitté, est partie d'Espagne et ne manque pas une occasion, notamment dans ses chansons, d'allumer le Catalan ou sa nouvelle petite amie, qu'elle compare à une voiture d'occasion. Ce mardi, la justice espagnole a donne à Shakira une nouvelle raison d'en vouloir à Piqué.

Le fisc lui réclame 6,6 M€ rien que pour 2018

Le fisc ibérique est en effet en guerre avec Shakira pour des déclarations incomplètes aux impôts pendant tout le temps où elle a vécu à Barcelone avec Piqué. Rien que sur l'année 2018, elle a "oublié" de déclarer 6,1 M€, ce qui, avec les intérêts, fait monter la douloureuse à 6,6 M€. Tout ça pour finalement être trompée...

