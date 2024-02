FC Barcelone : Shakira de retour, Gerard Piqué peut craindre le pire

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Au titre du futur album, on comprend déjà que la chanteuse colombienne fait référence à son récent passé. Car pour son retour, Shakira s'est voulue explicite : "Las Mujeres Ya No Lloran", ce qui, en Français, signifie que les femmes ne pleurent plus.

Dans l'industrie du disque, il se dit que certaines chansons sont directement inspirées de la rupture de la chanteuse avec Gerard Piqué, l'ancien footballeur du FC Barcelone. Il y a quelques mois, après plus de dix ans de vie commune et deux enfants, Shakira avait profité d'un titre avec un DJ argentin pour publiquement accuser son mari d'infidélité.

"Le processus de création de cette œuvre a été alchimique", précise Shakira. En écrivant ces chansons, je me suis reconstruite. En les chantant, mes larmes sont devenues diamants et ma vulnérabilité s'est changée en force."

