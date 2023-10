FC Barcelone : Shakira et Piqué ont bazardé la dernier héritage de leur idylle

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ceux qui pensaient encore que Shakira et Gerard Piqué avait un avenir peuvent se rhabiller : le couple est définitivement de l’histoire ancienne. Séparés officiellement depuis juin 2022, les deux anciens tourtereaux ont définitivement acté leur divorce en mettant sur le marché leurs biens immobiliers.

Des biens à prix cassé sur les réseaux

Selon Sport, l’ancien défenseur du FC Barcelone et la chanteuse colombienne ont ainsi mandaté des agences immobilières conventionnées pour les vendre au rabais sur les réseaux sociaux ! Leur propriété principale, située à Barcelone, datait ainsi de 2012 et est de 3800 mètres carrés. Une piscine, un cinéma, un terrain de padel, un immense jardin et une salle de sport étaient censés leur apporter tout le bonheur du monde.

Who needs a fancy sportscar when you have this guy? https://t.co/2seGDcud03 pic.twitter.com/zPKHWCNSYA — Shakira (@shakira) October 1, 2023

