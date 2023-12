FC Barcelone : Shakira s’est calmé avec Piqué, réconciliation en vue ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si, jusqu’à présent, les relations entre Gerard Piqué et Shakira se résumaient surtout à beaucoup de coups bas et des discussions par avocats interposés, il semblerait que la donne soit progressivement en train de changer pour les parents de Milan et Sasha.

Divorcé depuis l’été 2022, l’ancien joueur du FC Barcelone et la pop star colombienne commencent même à se parler à nouveau même si Shakira en veut toujours à Piqué de l’avoir trompé avec Clara Chia.

Shakira plus apaisée et moins offensive contre Piqué

Journaliste d’Antena3, Lorena Vazquez a livré quelques informations sur le sujet. Démentant d’abord le fait que Shakira avait retrouvé l’amour avec le producteur Rafael Arcaute (« En ce moment, elle profite d'être une femme célibataire. Ne croyons pas à tous les noms qui nous parviennent, car elle n'a vraiment aucune envie d'avoir une nouvelle relation sentimentale »), la chroniqueuse People assure que les échanges entre Piqué et Shakira se font plus réguliers à l’initiative de la chanteuse : « les choses sont plus calmes et il semble qu'elle ait réalisé qu'il est peut-être temps de mettre de côté les avocats et de comprendre les choses en parlant ».

