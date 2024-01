FC Barcelone : un chèque rondelet tombe cette semaine dans les caisses du club

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du Roi aux dépens de Barbastro (3-2) dimanche soir, le FC Barcelone s'est envolé pour l'Arabie Saoudite, où il prendra part à la Supercoupe d'Espagne en sa qualité de vainqueur de la Liga. Depuis que la compétition a été remaniée par la société de Gerard Piqué, elle assure à ses quatre participants une somme rondelette, en plus d'un séjours en Arabie Saoudite tous frais pays.

Du cash pour le mercato

Comme les quatre autres participants que sont le Real, l'Atlético et l'Osasuna, le Barça touchera 6 M€. Plus 750.000€ en cas d'élimination en demi-finales, 1 M€ s'il s'incline en finale et 1,5 M€ s'il remporte le trophée comme l'an dernier. De quoi donner un peu d'oxygène à un club étouffé par les dettes. Et peut-être financer une arrivée lors du mercato hivernal...

Le Barça recevra 6M d'euros pour sa simple participation à la Super Coupe d'Espagne. Le gagnant recevra 1,5 million d'euros supplémentaires, le finaliste recevra 1 million d'euros et les deux demi-finalistes perdants recevront 750 000 euros chacun. @ferrancorreas — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 8, 2024

Podcast Men's Up Life