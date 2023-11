FC Barcelone : le Barça tente un nouveau rapprochement avec Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Mardi 21 novembre, le Maracana vibrera pour le superclasico entre le Brésil et l'Argentine, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, assistera à ce choc. L'occasion pour lui de se rapprocher de Lionel Messi ? Les Blaugranas tentent désespérément de renouer le contact avec l'Argentin, qu'ils auraient aimé faire revenir cet été et à qui ils aimeraient offrir un hommage en 2024. Mais le Ballon d'Or 2023 est rancunier et il ne pardonne pas à Joan Laporta de ne pas l'avoir prolongé en 2021 alors qu'il avait fait sa campagne présidentielle sur cette promesse...

Il va surtout superviser des joueurs

D'après Sport, Deco sera dans son pays natal pour prendre des contacts pour plusieurs joueurs, comme Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) ou Savinho (Gérone, appelé en sélection olympique). Il continuera également à négocier l'arrivée de Vitor Roque en janvier avec l'Athlético Paranaense. Sa présence à Brésil-Argentine devrait être une façon de joindre l'utile à l'agréable...

