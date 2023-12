FC Barcelone : un divorce d’envergure se profile au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L’aventure de 25 ans entre le FC Barcelone et Nike pourrait subitement prendre fin. Alors que Nike s’est engagé en 2018 à verser 150 millions d’euros chaque année au Barça, pour une période de dix ans, la marque américaine semble aujourd'hui regretter la crise sportive qui traîne chez les Blaugrana et, bien entendu, le départ de Lionel Messi.

Puma veut profiter de l'aubaine

Le Barça reproche à Nike de ne pas livrer de collections de t-shirts aux goûts des supporters, les ventes baissent depuis quelques années. Par ailleurs, Nike ne réalise plus assez de recettes grâce au Barça, le club perd en attractivité et se fait voler la vedette par le PSG et la collection Jordan, qui fut un franc succès dans le monde.

Le Barça sonde de nouveaux équipementiers, qui pourraient racheter les dernières années de contrats restants avec Nike. Puma et New Balance sont des candidats sérieux, Mundo Deportivo assureant même que la firme bavaroise a pris une longueur d'avance.

🚨🔵🔴 Le point de non retour a été atteint entre le #FCBarcelona et Nike

▪️l'équipementier américain ne s'y retrouve plus financièrement dans le deal XXL de 10 ans à 1,5 milliard euros signé avec le #FCB en 2018.

▪️ Le Barça n'a toujours pas commandé ses produits pour la saison… pic.twitter.com/XusIYtfcky — Sébastien Denis (@sebnonda) December 28, 2023

