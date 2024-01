FC Barcelone : un ex du Real Madrid fait la leçon à Xavi après le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis la révolution Cruyff à la fin des années 80, le FC Barcelone joue toujours de la même façon, à savoir un 4-3-3 qui monopolise le ballon et écarte le jeu au maximum sur les ailes. Rares sont les entraîneurs ayant osé déroger à cette tradition. Xavi aligne parfois un 4-3-3 avec un milieu en faux ailier gauche. Mais il n'irait pas jusqu'à remettre en cause les principes du "maître". Fabio Capello trouve ça bien dommage. Dans une interview à Marca, celui qui a entraîné le Real Madrid à deux reprises (1996-97, 2006-07) a justement pris l'exemple du dernier Clasico, en Supercoupe d'Espagne, pour prouver que l'immobilisme peut être suicidaire.

""Eh bien, merci beaucoup", a dû se dire Carlo !"

"Beaucoup d'entraîneurs disent : "Il faut jouer de telle façon". Mais non, tu ne peux pas jouer tout le temps de la même manière. Regardez le dernier Real Madrid-Barça. Tu sais que les Merengue ont des joueurs de qualité et des attaquants qui vont très vite mais Xavi a mis sa ligne défensive au milieu de terrain... "Eh bien, merci beaucoup", a dû se dire Carlo (Ancelotti) ! Il faut étudier chaque match, chaque adversaire, bien préparer les parties, avoir un esprit et une mentalité de vainqueurs, mais l'une des choses les plus importantes, c'est de tout connaître de l'autre, ses caractéristiques, savoir où il est bon, où il est moins bon..."

