FC Barcelone : un joueur du Barça déclare la guerre à Lewandowski

S’il connait un début de saison moins faste que le précédent (9 buts en 19 apparitions TCC), Robert Lewandowski (35 ans) rend toujours de fiers services au FC Barcelone… Mais le Polonais est désormais contesté en interne par une pépite de la Masia : Marc Guiu (17 ans), auteur de deux buts en seulement 44 minutes sous le maillot des Blaugranas.

Comme le rapporte AS, le jeune avant-centre catalan pourrait bien s’imposer assez vite comme un concurrent crédible à Lewy. Buteur en Ligue des Champions à Anvers (2-3), Marc Guiu a déjà marqué dans six compétitions différentes cette saison entre l’équipe fanion et les jeunes. En 19 minutes en Belgique, il a même montré plus que le Polonais, seul titulaire à avoir finalement démarré le match.

Le record de Pedro en ligne de mire

Le média madrilène va même plus loin dans son analyse estimant que Marc Guiu peut clairement « revitaliser une attaque du Barça en difficulté et agonisante avec des joueurs en mauvaise forme et très peu efficaces dans le but ». Cette saison, Marc Guiu marche sur les traces de l’ancienne pépite déchue Pedro Rodriguez, qui, en 2009, était entré dans l’histoire du FC Barcelone en marquant au moins un but dans toutes les compétitions auxquelles il a participé. Il ne manque plus que la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne à Guiu pour égaler ce record !

