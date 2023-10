FC Barcelone : un premier coup de sang de Joao Cancelo ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Irréprochable à chacune de ses apparitions sous le maillot du FC Barcelone et loué pour ses débuts par sa direction, João Cancelo s’est retrouvé au cœur d’une polémique en début de semaine. La cause ? Une vidéo publiée sur Tik Tok par des supporters où on le voit être indélicat avec de jeunes fans à l’issue d’un entraînement à Valdebebas.

« Vous êtes lourds ! Vous êtes tous les jours ici ! Je ne vais pas m’arrêter tous les jours. Allez, venez, on le fait vite. » A-t-il notamment glissé aux supporters présents ce jour-là. Des images qui ont scandalisé beaucoup de monde et étonné sur l’égo du Portugais.

Agacé par un business parallèle d’autographes

Face à la portée prise par l’affaire, le joueur de 29 ans - qui appartient toujours à Manchester City – a pris le temps de contextualiser les choses sur son compte Instagram : « Ce ne sont pas des supporters, ce sont des jeunes de 20 ans qui sont là tous les jours, que ce soit à l’extérieur du centre d’entraînement, lorsque je suis avec ma fille dans le parc ou même lors d’un simple dîner avec ma petite amie. Ils me demandent des signatures sur des autocollants ou des T-shirts pour les vendre ensuite. Et cela se répète tous les jours, toujours avec les mêmes personnes. Ce sont des gens qui ne savent pas respecter l’espace d’autrui. Aux personnes qui critiquent, essayez d’abord de connaître la réalité de la situation et commentez ensuite. Parce que je respecterai toujours les vrais fans. Prenez soin de vous ». Message passé.

🔴🔵 João Cancelo se defiende en su perfil de Instagram de las críticas recibidas por su enfado con algunos seguidores a la salida del entrenamiento



😡 "No son aficionados y quieren fotos para luego venderlas"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/FDWJWMjvoo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 10, 2023

