FC Barcelone : un virus touche le Barça, nombreux joueurs malades et match amical annulé

On l'a appris il y a quelques minutes seulement au travers d'un message sur les réseaux sociaux du FC Barcelone : prévu dans la nuit de samedi à dimanche, en Californie, le match amical qui devait opposer le Barça à la Juventus Turin a finalement été annulé.

En cause, plusieurs joueurs catalans qui sont récemment tombés malades. "De nombreux joueurs de l'équipe ont été touchés par une gastro-entérite", a ainsi expliqué le club catalan via un communiqué.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX