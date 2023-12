FC Barcelone : une nouvelle désillusion pour Xavi rapporte gros au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone terminera l’année 2023 sur une énième défaite. Opposé au Club América la nuit dernière en match amical, le Barça s’est incliné à Dallas (2-3) avec une équipe mixte. Lamine Yamal et Marc Giui avaient d’ailleurs placé leur équipe dans les meilleures dispositions avant qu’elle ne soit rejointe puis dépassée par son adversaire.

5 M€ dans les caisses du Barça

Xavi a profité de cette rencontre pour lancer quelques jeunes : Astralaga, Cubarsí y Gerard Martín y Héctor Fort, Casadó et Unai Hernández. On notera enfin que Ferran Torres a hérité du brassard de capitaine en seconde période et que Robert Lewandowski est entré à un quart d’heure du terme. Le FC Barcelone, lui a encaissé environ 5 millions d’euros dans cette histoire. Un moindre mal.

Un duelo marcado por el debut de cinco jóvenes azulgranas: 𝗔𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗮𝗴𝗮, 𝗞𝗼𝗰𝗵𝗲𝗻, 𝗖𝘂𝗯𝗮𝗿𝘀𝗶́, 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗿𝗱 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻, 𝗠𝗯𝗮𝗰𝗸𝗲 🤩



📝 La 𝗖𝗥𝗢́𝗡𝗜𝗖𝗔 del partido en Dallas — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life