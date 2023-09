FC Barcelone : une nouvelle menace plane sur Xavi avant le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pour Frenkie De Jong, le couperet est tombé : remplacé par Gavi à la 36ème minute du match FC Barcelone – Celta Vigo (3-2), le Néerlandais souffre d’une blessure à la cheville droite qui doit occasionner une absence de cinq à sept semaines. Déjà très incertain pour le Clasico face au Real fin octobre, l’ancien joueur de l’Ajax risque de manquer cruellement aux Blaugranas.

De Jong indispensable à la bonne marche du Barça

SPORT a fait le bilan des matchs du Barça joué sans De Jong depuis l’été 2019 : le club catalan ne s’est imposé que six fois en 17 parties sans son métronome batave (pour 8 nuls et 3 défaites). C’est simple : sans Frenkie De Jong, le Barça marque moins (seulement 20 buts en 17 matchs) et il en concède plus (15). L’an dernier, ses trois absences s’étaient d’ailleurs soldées par deux nuls et une défaite. Sa première de la saison a coïncidé avec le nul face à Majorque.

De quoi nourrir quelques inquiétudes pour Xavi alors qu’il se retrouve pour la première fois en tant que coach privé de son cadre du milieu. Pour rappel, en plus du Clasico, le technicien catalan a quelques gros morceaux au programme du mois à venir avec Séville ce vendredi, le FC Porto ou encore l’Athletic Bilbao…

Podcast Men's Up Life