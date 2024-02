FC Barcelone : une victoire à Alaves et le Barça retrouve le podium

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Robert Lewandowski aime jouer contre Alaves. Vainqueur du match aller grâce à un doublé du Polonais (2-1), le FC Barcelone, invaincu sur ses 14 dernières rencontres face à Alavés (12 victoires, 2 nuls), s'est imposé ce samedi sur la pelouse de Mendizorrotza (3-1), devant un public basque venu en nombre, et c'est à nouveau Lewandowski qui a montré la voie aux Blaugrana.

Lewandowski a montré la voie, Vitor Roque a encore marqué

Servi par Gündogan plein axe dans la surface, le Polonais a trompé Sivera d'un piqué délicat du droit. A noter le bon match de Pena dans les buts, la doublure de Ter Stegen ayant notamment signé un bel arrêt en première mi-temps, devant Gurini, à bout portant. Gundogan a doublé la mise et Vitor Roque a inscrit le 3e but, avant de se faire expulser. Ce succès permet au Barça de dépasser l'Atlético Madrid et de revenir à 5 points de Gérone et 7 points du Real Madrid, qui jouera contre l'Atlético dimanche. Une bonne opération.

