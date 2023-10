FC Barcelone : Xavi a fait une promesse à Guiu et annonce une bonne nouvelle au Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone est revenu à un petit point du Real Madrid en s’imposant hier à domicile contre l’Athletic Bilbao (1-0). A peine entré en jeu, le jeune Marc Guiu a trouvé le chemin des filets pour sa première apparition en équipe première. Xavi n’avait aucun doute à son sujet.

Baldé opérationnel pour le Clasico ?

« Avant son entrée, je lui ai dit qu’il allait avoir une occasion de but et qu’il allait la marquer », a affirmé tout fier le coach du Barça en conférence de presse. L’intéressé a également donné des nouvelles rassurantes au sujet d’Alejandro Baldé. Touché au mollet et sorti en fin de match, le latéral gauche espagnol ne souffre pas d’une lésion. Il sera toutefois ménagé mercredi contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions pour mieux revenir samedi contre le Real Madrid.

🥲 Marc Guiu’s family reacting to his goal on first professional appearance…



Football. ❤️✨ pic.twitter.com/W7kGRuiEdk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023

