FC Barcelone : Xavi a posé une condition pour rester cet été

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quel avenir pour Xavi ? S’il a annoncé publiquement - et plusieurs fois - qu’il quitterait ses fonctions cet été, Xavi pourrait finalement rester plus longtemps que prévu sur le banc du FC Barcelone, à la demande de Deco et de Joan Laporta.

Un titre et ça repart ?

Selon Todo Fichajes, le technicien espagnol a fixé ne condition a été posée pour rester fidèle au Barça cet été : remporter un titre. N’importe lequel, sachant qu’il n’en reste que deux sur la table : la Liga et la Ligue des champions. Le pari semble osé.

Podcast Men's Up Life