FC Porto - FC Barcelone : Xavi a pu compter sur un autre trio magique pour gagner

Quand on parle au FC Barcelone, on pense d'abord au football offensif. Et ce soir, à Porto, on attendait un coup d'éclat de Lamine Yamal, un but de Robert Lewandowski ou un geste de classe de Joao Félix. Sauf que le jeune ailier a été bien pris (et a mystérieusement quitté le terrain à la 70e avant d'être remplacé dix minutes plus tard), que le Polonais est sorti blessé en première période (rien de grave, a priori) et que le Portugais a été sifflé à chaque touche de balle car il est du Benfica. Ce soir au Barça, le vrai trio magique était défensif et il était composé de Jules Koundé, Ronald Araujo et Marc André ter Stegen.

Koundé est stratosphérique

Rien de neuf, finalement, car les trois ont déjà porté le Barça au titre de champion la saison dernière. Les Blaugranas avaient terminé avec la meilleure défense, et de loin (20 buts encaissés). Ce soir, le trio a été à la hauteur de l'événement. Face à des Dragons entreprenants, il n'a rien laissé passer, permettant au FCB de repartir du Dragao avec les trois points. Jules Koundé, qui évolue à un très haut niveau depuis le début de la saison (personne ne l'a dribblé en Liga), a notamment réalisé un sauvetage magistral en seconde période, d'un tacle désespéré alors que l'attaquant du FCP allait ajuster ter Stegen. Les Portugais ont réclamé un pénalty mais non, son tacle était tout simplement parfait.

Ronald Araujo, lui, a eu plus de mal à entrer dans la partie mais il a fini par se mettre au niveau de son coéquipier de l'axe. Lui aussi a réalisé un superbe tacle en seconde période pour éviter un but de Porto. Blessé il y a quelques semaines, il revient à son meilleur niveau. Enfin, Marc André ter Stegen est impérial depuis la saison passée, après un passage à vide lors des heures les plus compliquées du club catalan (ceci expliquant sans doute cela). Ce soir, il a réalisé trois gros arrêts, écœurants les attaquants de Porto qui pensaient déjà avoir fait le plus dur en échappant aux deux monstres de l'axe. Avec un tel trio défensif, le FC Barcelone peut voir grand, en Espagne comme en Europe !

