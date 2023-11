FC Barcelone : Xavi acte le retour de Pedri à Anoeta et clôt l’affaire Gündogan

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le retour de Pedri est officiel !

« Pedri a respecté les délais. Il est disponible à cent pour cent, il s'est très bien entraîné et est prêt à jouer. C'est une excellente nouvelle pour l'équipe. Frenkie a encore mal. Il a essayé mais il a mal. Il n'est pas encore prêt. L'objectif, pas seulement pour Pedri, est que tout le monde se porte bien. Qu'il y ait de la continuité et qu'il n'y ait pas de rechute. Il a beaucoup de talent et domine le jeu, ce qui est essentiel pour la façon dont nous voulons jouer. »

La valeur de la Real Sociedad et l’après Clasico

« La Real Sociedad est un adversaire de haut niveau. Imanol est parmi les meilleurs entraîneurs de la première division. Nous allons essayer de montrer la réaction et d'obtenir les trois points. Contre le Real Madrid, nous avions le contrôle du match et nous l'avons perdu quand nous l'avions entre les mains. Les détails nous ont fait perdre le match. »

« L'affaire Gundogan ? Il n'y a pas de problème »

Xavi clôt l’affaire Gündogan

« Nous sommes tous d'accord avec Gundogan, nous avons perdu le Clasico à cause de nos erreurs. Le mot conformité n'est pas dans l'ADN du Barça. C'est le Barça. L'affaire Gundogan a été discutée dans le vestiaire et il n'y a pas de problème. »

Romeu peut mieux faire, Xavi aussi !

« Oriol fait du bon travail. Cela n'a rien à voir avec le fait que Frenkie ne soit pas disponible avec lui. Celui qui est le meilleur est celui qui joue, je le vois préparé et fort mentalement. Il a une marge d'amélioration et de confiance mais, pour moi, Roméo est important (...) Je sais où j'en suis, avec des exigences énormes... Mais je suis heureux et content. Je pense que nous sommes sur la bonne voie même si pendant la saison il y a toujours des obstacles. L'équipe est très préparée et ceux qui sont devant nous mènent par 4 points, avec beaucoup d'avance en Liga. »

