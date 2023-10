FC Barcelone - Real Madrid : Xavi fait des mystères et balaye une polémique avant le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors que la liste des joueurs convoqués sera donnée demain, Xavi n’a pas donné d’indice majeur sur le retour éventuel de Robert Lewandowski dans le onze de départ. « Il va bien et se sent bien, a-t-il simplement indiqué. J'ai été surpris que tout le monde soit à l’entraînement. Nous verrons demain parce que les sentiments sont bons pour tout le monde. C'est fantastique pour un entraîneur que tout le monde veuille jouer. » Au sujet de la nomination de Gil Manzano au sifflet, le coach du Barça a balayé toute polémique inutile.

Avec Pedri, nous sommes dans les temps »

« L'ordinateur a détecté un arbitre et moins on parle de lui, mieux c'est, a-t-il écarté. Nous devons être prudents en défense. Notre plan ne change pas : nous devons être courageux et contrôler le jeu de balle. Madrid, de son côté a changé par rapport à l'année dernière... Ils jouent avec deux ou trois attaquants... Vinicius se démarque beaucoup en profondeur, que ce soit depuis l'aile ou depuis la position de 10. C'est une équipe forte avec de nombreuses caractéristiques. L'obligation est la même pour nous deux. Il n’y a presque jamais de favori. Un Clasico c’est imprévisible, c’est 50%. »

Xavi a enfin eu un mot sur la convalescence de Pedri et sur l’accumulation des matches qui lui a peut-être été fatale. « Je ne sais pas si c'est la raison principale ou non. Les blessures ont plusieurs causes. Avec Pedri, nous sommes dans les temps et il n'y a pas de problèmes », a-t-il rassuré devant les médias.

Xavi Hernández, sobre la designación de Gil Manzano como colegiado para El Clásico:



