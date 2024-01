FC Barcelone : Xavi annonce Vitor Roque contre Las Palmas et évoque... Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il craint le déplacement à Las Palmas

"C'est une match à l'extérieur difficile. Avec Gérone, Las Palmas est l'équipe révélation de la Liga et a un excellent entraîneur qui nous connaît bien, García Pimienta. J'ai beaucoup d'estime pour lui, je lui souhaite le meilleur et il fait un excellent travail."

Vitor Roque devrait être dans le groupe !

"Vitor Roque ? C'est une question d'heures pour qu'il soit inscrit. Il sera avec nous. C'est un jeune de 18 ans, on ne doit pas trop le responsabiliser. Il est bien physiquement, il est professionnel et s'adapte à l'équipe. Il est là pour aider l'équipe, être en concurrence avec les autres attaquants. Mettre Lewandowski sur le banc pour un autre joueur ? C'est déjà arrivé. Je fais des choix pour améliorer l'équipe. Lors du dernier match, on a changé à la mi-temps et on a vu du mieux. Robert et Roque peuvent jouer ensemble. Vitor peut jouer sur le côté, en 9, je n'écarte rien. Il ne faut pas donner d'importance à ma gueulante à la mi-temps du dernier match, c'était important pour que l'équipe réagisse."

Son souhait pour la deuxième partie de saison

"Ces 4-5 mois restants de la saison, nous devons trouver une régularité dans le jeu. Ce que je dis ici, je le dis dans le vestiaire. Je ne donne pas de messages à travers la presse. Je demande des succès en 2024. Et les succès, ce sont des titres. Nous sommes comme l'année dernière. Maintenant, nous sommes en meilleure position en Ligue des champions, nous devons remonter en Liga et la Copa et la Supercopa vont commencer. L'essentiel est de gagner. Lorsqu'on perd contre Gérone, on fait un bon match dans le jeu. Contre la Real Sociedad, c'était l'inverse. Parfois, le match et le résultat ne correspondent pas. On doit être plus efficaces dans les zones clés. L'année dernière, nous avons gagné deux titres et l'objectif est au moins de répéter ce que nous avons réalisé. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, j'en suis convaincu."

Il ne se prononce par sur Mbappé ou Haaland

Aleix Garcia (Gérone) annoncé tout proche

"Je n'ai pas parlé avec Aleix Garcia ou un autre joueur. Je ne sais pas si on aura une recrue, on est contact avec Deco et le président constamment."

Pedri va mieux

"Pedri va bien et il est heureux car il a de bonnes sensations. Il fait tout pour revenir le plus vite possible."

Qui il préfèrerait entre Mbappé ou Haaland

"Haaland ou Mbappe ? Je me concentre sur ce que j'ai. On ne doit pas penser à cela, on n'est pas dans une position économique privilégiée. Je dois bien jouer et gagner avec ce qu'on a à disposition."

Sa défense lui cause du souci

"Ce qui me préoccupe plus, c'est la défense. On était extraordinaires l'an dernier, ce n'est pas le cas cette année. Oui, offensivement, on n'est pas assez efficaces mais regardez contre Anvers, Gérone... On marque mais on prend plus de buts."

Il fait l'éloge de De Jong

"Frenkie est fondamental, le ballon ne lui brûle pas les pieds, il est extraordinaire. Il est très exigeant avec lui-même. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Il a évolué, il est plus mature que lorsque je suis arrivé. Il fait la différence, on voit quand il n'est pas dans l'équipe."

