FC Barcelone : Xavi annonce un Pedri au top et dévoile son plan pour battre le Real Madrid

Le groupe du FC Barcelone



« Balde apporte beaucoup à l'équipe, et il continuera à le faire. Le Real va être très attentif à ce côté gauche, j'en suis sûr, ils savent qu'on a beaucoup de potentiel sur ce côté. Pedri est 100% fit. Peu importe que nous jouions avec 3 ou 4 milieux de terrain, notre style et notre ADN resteront les mêmes. »

Les Blaugrana sont au taquet

« L'équipe est très excitée. « On peut rivaliser avec eux, on est forts. Je suis extra motivé. On va tout donner pour remporter ce titre. C'est un grand scénario de disputer une finale de Super Coupe contre Madrid et nous essaierons de faire un grand match. »

La clé pour battre le Real

« Imposer notre identité, contrôler le ballon et jouer selon notre style seront la clé demain. Mon idée de jeu ? Il s'agit de fixations, de triangulations, de supériorités numériques. Un ADN que Johan Cruyff a inculqué il y a 30 ans. L'année dernière, nous étions très fiers du Barça en finale et c'est la voie que nous recherchons. »

