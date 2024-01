FC Barcelone : Xavi assume le statut de favori, répond aux critiques et cajole Félix

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il assume le statut de favori contre l'Osasuna... pas en Liga

"Oui, nous sommes les favoris en demi-finale. Nous l'acceptons et prenons l'avantage, mais Osasuna domine dans de nombreuses périodes du match et ce sera difficile. Mais pour ce qui est de remporter le championnat, nous ne sommes pas les favoris avec le Real Madrid et l'Atletico Madrid."

Pas inquiet par le fait que son équipe ne gagne plus par plus d'un but d'écart

"C'est le football, je signe si on gagne demain et la finale par un but, ces stats ne me préoccupent pas du tout. Je pense que dans de nombreux matchs, nous avons mérité de gagner plus confortablement et dans d'autres que nous avons gagnés, nous méritions de perdre, comme contre la Real. Je l'ai déjà dit."

"Joao Félix sera important"

Il compte sur Joao Félix...

"Nous allons mettre la meilleure équipe de départ pour que, par la suite, les 4/5 changements que nous pouvons faire soient importants, en gardant à l'esprit qu'il peut y avoir des prolongations et des tirs au but. Joao Félix sera important."

...et sur Sergi Roberto

"Pour moi, Sergi Roberto est très important, c'est un exemple, notre capitaine, il est toujours prêt à jouer dans n'importe quelle position. C'est une garantie pour moi et le staff."

