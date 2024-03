FC Barcelone : Xavi botte en touche la rumeur Luis Enrique et s'enflamme pour Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sur la blessure de Pedri

« La blessure de Pedri est un facteur que nous ne pouvons pas contrôler. Je suis très positif, je lui dis toujours que c'est la dernière, heureusement ce n'est pas aussi grave qu'on le pensait ».

Sur le milieu décimé

« Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'options au milieu. Nous avons Fermin et Gundogan comme vrais milieux de terrain, et à partir de là, nous devons réinventer les positions comme nous l'avons fait avec Christensen et je pense que ça se passe bien avec lui. Nous pouvons essayer Joao Félix, Ferran, Raphinha et Sergi Roberto... Mais ce ne sont pas de vrais milieux de terrain ».

Sur Majorque

« Aguirre obtient beaucoup de performances de son équipe. Majorque est une équipe solide, forte physiquement, avec de bonnes contre-attaques. Nous avons très bien préparé le match. Nous avons très bien analysé Majorque, mais ensuite nous devons parler sur le terrain, dans le match, et c'est plus difficile. Nous avons besoin d'être inspirés, comme le jour de Getafe ».

Sur les chances du Barça en Liga

« Bien sûr, il y a encore des possibilités en Liga. Et jusqu'à ce qu'il y ait des possibilités, nous continuerons à nous battre. À Bilbao, nous avons perdu une bonne occasion mais nous allons continuer d'essayer ».

Laporta et Ter Stegen, les "meilleurs de l'histoire" pour Xavi

Sur la rumeur Luis Enrique

« Je ne peux pas parler des entraîneurs pour l'année prochaine. Nous attendons cette saison avec impatience, nous avons beaucoup d'enjeux ».

Sur Joan Laporta

« Laporta est le meilleur président de l'histoire de Barcelone et s'il y a une personne qui peut sortir le Barça de cette situation difficile, c'est bien lui. Le club s'est trouvé dans un moment très difficile et fait du très bon travail. Il est la personne « appropriée » ».

Sur Marc-André Ter Stegen

« À côté de Valdes, Ter Stegen est le meilleur gardien de l'histoire de Barcelone ».

