FC Barcelone : Xavi craint le pire pour Pedri et De Jong

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sale temps au FC Barcelone. Accrochés à Bilbao hier, les hommes de Xavi ont également perdu sur blessure Pedri et Frenkie De Jong. Interrogé en conférence de presse sur la santé de ses deux joueurs, le coach blaugrana ne s’est pas voulu très rassurant avant le choc contre Naples en C1.

« Les blessures de Frenkie et Pedri semblaient graves »

« Les blessures de Pedri et de Jong ne semblent malheureusement pas bonnes. Cela semble sérieux, a-t-il déploré en conférence de presse. Les médecins m’ont dit que les blessures de Frenkie et Pedri semblaient graves. Nous sommes tristes, car je pense qu’ils seront absents pendant un certain temps. »

Podcast Men's Up Life