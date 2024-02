FC Barcelone : Xavi dégoupille et crie à un complot des arbitres !

Si le FC Barcelone s’est redonné un peu d’air avec ses deux victoires de rang en Liga contre Osasuna (1-0) et sur la pelouse du Deportivo Alaves (3-1), Xavi reste très tendu et crispé contre l’arbitrage.

Quelques jours seulement après avoir une nouvelle fois pointé du doigt le conditionnement des arbitres par Real Madrid TV, le coach du Barça a explosé après l’exclusion, trop sévère selon lui, de Vitor Roque, buteur lors des deux derniers matchs des Blaugranas et qui manquera le suivant, dimanche prochain, face à Grenade.

« C’est une erreur flagrante et nous allons faire appel du carton jaune. L’expulsion est très injuste. Je l’ai déjà dit à Getafe lors de la première journée, je pense que nous payons pour Negreira. C’est ce que je pense, mais je ne parlerai plus des arbitres, plus jamais. Si je ne le fais pas, ils vont finir par me tuer ; mais qu’est-ce que je pourrais dire d’autre ? Un mensonge ?»